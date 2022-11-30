Стало известно, какой подарок сделал своей маме Александр Ревва

Мать известного шоумена Александра Реввы обижается на сына, который много лет ее не навещает и не отвечает на телефонные звонки. По словам Любови Рачеевой, артист постарался сделать так, чтобы она не видела своих внуков, он запрещает своей семье общаться с ней.

Женщина уверена: в таком разладе виновата жена Александра – Анжелика. Любовь Рачеева в последние годы неважно себя чувствует, жалуется на больные ноги. Она пыталась повидаться с внуками, приехала на концерт сына, хотя ее не приглашали, и вручила ребенку шоколадку.

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«Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», - приводит слова Любови Рачеевой издание Аrgumenti.ru.

Впрочем, с Днем матери Ревва свою маму все же поздравил: перечислил ей 30 тысяч рублей.