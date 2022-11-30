Алла Пугачева ликвидирует свою последнюю фирму в России

Алла Пугачева, похоже, решила сжечь все мосты в России. Стало известно, что юристы певицы начали процедуру ликвидации ее последней компании «АБП».

В 2010 году под этой фирмой работало «Радио Алла». Генеральным директором значилась концертный директор Примадонны Елена Чупракова.

Кроме того, компания имела право на деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, передает РИА Новости.

Алла Пугачева, напомним, уехала из России в начале этого года вслед за своим мужем Максимом Галкиным*, признанным на родине иноагентом. Пара осела в Израиле.

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