Развод завершен: стало известно, какую сумму алиментов Канье Уэст будет платить Ким Кардашьян

Развод американских суперзвезд Ким Кардашьян и Канье Уэста, начавшийся еще в феврале 2021 года, окончательно завершен. 45-летний рэпер и 42-летняя телезвезда утрясли все юридические моменты.

У бывшей пары будет совместная опека над четырьмя детьми и равный доступ к ним. Расходы на медицинское обслуживание, образование и безопасность наследников экс-супруги будут делить поровну. Кроме того, Канье обязан выплачивать Ким по 200 тысяч долларов в месяц на содержание детей – все-таки большую часть времени они будут проводить с мамой.

С имуществом оказалось проще – там заранее было ясно, кто чем владеет. И, согласно брачному договору, бывшие муж и жена не обязаны материально поддерживать друг друга.

Об этом сообщает издание TMZ, отмечая, что беспокойный Канье пытался раскачивать лодку развода и поменял кучу адвокатов. Но Ким выдержала колебания настроения нервного супруга и дождалась, пока он придет в себя и согласится на умеренные условия. Мировое соглашение было заключено 28 ноября.