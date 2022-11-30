Режиссер Виноградов рассказал о необычной черте характера «Казановы» - актера Александра Лыкова

30 ноября – день рождения знаменитого Казановы из «Улиц разбитых фонарей» - Александра Лыкова. Ему исполняется 61 год. Режиссер Владимир Виноградов вспомнил, как работал с артистом на съемках сериала «Неуловимые».

«Он — праздник-профессионал! С ним очень комфортно работать, потому что это так называемая старая гвардия артистов, которые знают, что такое профессия во всех ее проявлениях.

Это человек, который всегда приходит подготовленный и абсолютно всегда предлагающий очень интересные варианты того, что он будет делать. В общем, у меня только самые положительные впечатления от работы с ним», - рассказал Виноградов.