Режиссер Виноградов рассказал о необычной черте характера «Казановы» - актера Александра Лыкова

30 ноября – день рождения знаменитого Казановы из «Улиц разбитых фонарей» - Александра Лыкова. Ему исполняется 61 год. Режиссер Владимир Виноградов вспомнил, как работал с артистом на съемках сериала «Неуловимые».
«Он — праздник-профессионал! С ним очень комфортно работать, потому что это так называемая старая гвардия артистов, которые знают, что такое профессия во всех ее проявлениях.
Это человек, который всегда приходит подготовленный и абсолютно всегда предлагающий очень интересные варианты того, что он будет делать. В общем, у меня только самые положительные впечатления от работы с ним», - рассказал Виноградов.
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Кроме того, ему запомнилась не самая обычная для актера черта характера Лыкова.
«В принципе он мог бы себе позволить неимоверную звездную болезнь, потому что известен и давно в профессии. При этом он излучает какое-то абсолютно мягкое свечение доброты и юмора, что бывает крайне редко у большого количества артистов.
Это человек, который занимается именно ремеслом, а не собой в этой профессии. Это очень приятный бонус», - цитирует слова режиссера издание «РИА ФАН».