Доходы оскандалившейся Пугачевой упали в 23 раза: сколько теперь зарабатывает звезда

На прошлой неделе Алла Пугачева подала заявление на ликвидацию последней принадлежащей ей компании в России — «АБП». С ее помощью певица вела деятельность «Радио Алла» в 2010 году и организовывала свои концерты.

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Стоит отметить, что и в других бизнес-проектах Аллы Борисовны в последние годы ситуация была далеко не радужной. Артистка приобретала 20-процентную долю в компании беспошлинной торговли «Дюфримол.Ру», но в итоге ей не удалось запустить проект.