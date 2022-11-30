Рвет все связи с Россией: Пугачева ликвидирует именную фирму

Несколько месяцев назад Алла Пугачева перебралась в Израиль. Сначала поклонники верили, что Примадонна скоро вернется в Россию. Однако когда она забрала документы детей из школы и выставила на продажу свой роскошный замок, стало ясно, что на родине ее ждать не стоит.

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По информации «Октагона», на прошлой неделе Примадонна подала заявление на ликвидацию последней принадлежащей ей компании в стране — «АБП». С ее помощью певица вела деятельность «Радио Алла» в 2010 году.