Севастьянова пришпандорила треугольнички к груди и игриво показала выкрутасы — завораживает!

Каролина Севастьянова впечатлила своих подписчиков снимком в купальнике, который почти полностью состоял из треугольничков ткани и тесемок. На такую фигуру — вариант, безусловно, самый подходящий.
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Гимнастка явно умеет позировать, поэтому совершила очаровательные выкрутасы талией, показав ее в полной красе.
Такое зрелище заворожило ее фолловеров, которые заметили, как ее тело спортивно и подтянуто. Даже на животе у Каролины Севастьяновой — кубики мышц.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети