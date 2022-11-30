Севастьянова пришпандорила треугольнички к груди и игриво показала выкрутасы — завораживает!

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова умеет впечатлять мужчин.

Каролина Севастьянова впечатлила своих подписчиков снимком в купальнике, который почти полностью состоял из треугольничков ткани и тесемок. На такую фигуру — вариант, безусловно, самый подходящий.

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Гимнастка явно умеет позировать, поэтому совершила очаровательные выкрутасы талией, показав ее в полной красе.

Такое зрелище заворожило ее фолловеров, которые заметили, как ее тело спортивно и подтянуто. Даже на животе у Каролины Севастьяновой — кубики мышц.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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