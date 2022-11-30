«До Таиланда осталось пять дней»: Дана Борисова разделась до купальника, стоя на снегу

Телеведущая Дана Борисова продемонстрировала своим подписчикам, в каком нетерпении она находится в связи с предстоящей поездкой в Таиланд. Во вторник 46-летняя звезда вышла на улицу, где все занесено снегом, разделась до купальника и сфотографировалась рядом с наряженной елкой.
На фото она запечатлена в черном раздельном купальнике, уггах и солнечных очках.
«Я счастлива. До Таиланда осталось пять дней», — написала Борисова под фото.
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Напомним, что в этом месяце Дане удалось через суд добиться увеличения суммы алиментов, которые ее фактический бывший супруг Максим Аксенов должен платить на содержание дочки Полины.