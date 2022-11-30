«Это не наше дело!»: партнер Пугачевой попросил отстать от певицы и ее мужа

Роман Родин похвалил бывшего мужа артистки Филиппа Киркорова, который заступился за нее в трудный час.

«Не понимаю, почему на них всех накинулись. Филипп — один-единственный не побоялся сказать, что на них идут нападки. Это, конечно, нужно прекратить. А вернется ли Галкин* в Россию, это не наше дело. Как решит, так и будет», — сказал Родин.

Режиссер убежден, что Максим Галкин* не сказал ничего страшного про свою страну, а то, что высмеял, он обязан был высмеять, поскольку должен находится на острие проблем.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: prozvezd.info