«Не люблю Галкина*»: друг Пугачевой плюнул в сторону ее мужа

Алла Пугачева и Максим Галкин*

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press.

Роман Родин при этом признает талант юмориста.

Друг Аллы Пугачевой Роман Родин признался, что недолюбливает Максима Галкина* из-за его заносчивости, которую он проявил к нему.

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«Я не люблю Галкина* и не питаю к нему хороших чувств. Потому что буквально через неделю после знакомства с Пугачевой он перестал со мной здороваться», - объяснил свою неприязнь Родин.

При этом он не отрицает сатирического таланта Максима Галкина*. Роман Родин убежден, что юморист просто не может не замечать некоторые моменты.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: prozvezd.info.

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