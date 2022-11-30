«Не люблю Галкина*»: друг Пугачевой плюнул в сторону ее мужа

«Я не люблю Галкина* и не питаю к нему хороших чувств. Потому что буквально через неделю после знакомства с Пугачевой он перестал со мной здороваться», - объяснил свою неприязнь Родин.

При этом он не отрицает сатирического таланта Максима Галкина*. Роман Родин убежден, что юморист просто не может не замечать некоторые моменты.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: prozvezd.info.