«Я больше не матерюсь»: Лариса Гузеева пытается бросить еще одну вредную привычку

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, несколько лет назад победившая страсть к курению, теперь решила избавиться еще от одной пагубной привычки - от сквернословия.

«Что-то мне надоело материться. Курить бросила и я молодец. Даю себе обет: до НГ сама себя штрафую за любое грязное. Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин», - написала Гузеева на своей странице в соцсети.

Она также опубликовала архивное фото, на котором снята в более молодом возрасте, но с сигаретой в руке.

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