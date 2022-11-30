Голая до пояса Любовь Толкалина устроила фотосессию на пшеничном поле (фото)

Российская актриса Любовь Толкалина во вторник поделилась со своими подписчиками в соцсети откровенными фотографиями. На снимках она стоит посреди пшеничного поля голая по пояс, в длинной желтой юбке.

На такую фотосессию актриса решилась, чтобы передать потенциальному зрителю атмосферу спектакля «Ворожба», предназначенный только для представительниц прекрасного пола. Она напомнила, что последний в этом году спектакль можно будет увидеть 18 декабря в театре «Собор».

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