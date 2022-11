Грязные танцы: Алена Водонаева бесстыдно покрутила пятой точкой перед камерой (видео)

Модель и телеведущая Алена Водонаева 29 ноября решила вновь подразнить подписчиков своим смелым поведением. На этот раз звезда продемонстрировала всем видео с домашними танцами, причем единственной героиней видео была ее пятая точка.

Виляя ягодицами под песню «Tear You Apart» американской рок-группы She Wants Revenge, Алена старалась, чтобы ее сексуальные чары не оставили зрителей равнодушными. При этом она была одета в белые обтягивающие лосины в рубчик.

