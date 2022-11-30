Грязные танцы: Алена Водонаева бесстыдно покрутила пятой точкой перед камерой (видео)

Модель и телеведущая Алена Водонаева 29 ноября решила вновь подразнить подписчиков своим смелым поведением. На этот раз звезда продемонстрировала всем видео с домашними танцами, причем единственной героиней видео была ее пятая точка.
Виляя ягодицами под песню «Tear You Apart» американской рок-группы She Wants Revenge, Алена старалась, чтобы ее сексуальные чары не оставили зрителей равнодушными. При этом она была одета в белые обтягивающие лосины в рубчик.
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Напомним, некоторое время назад Водонаева рассмешила своих поклонников видео с участием 12-летнего сына Богдана, рассуждающего о роли женщины в современном обществе. Мальчик заявил, что женщина для него - это только грудь, стиральная машина, швабры и пылесос.
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Впрочем, свою маму он назвал исключением. Она, по его мнению, являет собой пример сильной и независимой женщины. Такой же, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель и покойная королева Елизавета II.