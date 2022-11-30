Живот накладной, пупка нет: после видео с танцами на беременную Орлову вновь напали хейтеры

Интернет-сплетники, которые считают беременность певицы Ольги Орловой «фальшивой», в последнее время вновь активизировались и начали закидывать ее своими подозрениями.

Как рассказала подписчикам сама Орлова, хейтеры вновь завели старую шарманку после появления в Сети видеоролика, на котором Ольга танцует под живую музыку рядом с темнокожим парнем. При этом она приподнимала подол своего длинного серебристого платья, чтобы он не путался в ногах.

Живот танцующей Ольги кому-то показался странным и комментарии посыпались один за другим.

«Живот растет, а грудь не меняется», «вес тоже, никаких отеков на лице», «с таким животом не особо попрыгаешь, это явно суррогатное материнство», «у нее нет тех форм, как у беременных», «живот накладной», «заметила, что пупка нет» - пишут неугомонные сплетники.

Певица над этими комментариями лишь посмеялась. Она напомнила, что в первые месяцы беременности, когда ее живот был малозаметен, люди видели его и твердили о беременности. Сейчас же, когда до родов остается около двух месяцев, логика начала им отказывать.

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