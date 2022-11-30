«Заедем в церковь за святой водой»: Юлия Ефременкова заподозрила, что ее сыновей кто-то сглазил

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова призналась, что последние дни стали для нее и ее молодого человека Мондезира Свет-Амура настоящим адом. Дело в том, что у их маленьких сыновей возникли проблемы со сном.

Новоиспеченная мать пожаловалась на то, что ее малыши теперь не спят ни днем, ни ночью. Если раньше она брала детей в их с Мондезиром постель и там мальчики засыпали, то теперь и это не действует.

«Даже не знаю, что делать, и не понимаю, почему так», - сказала она.

Вечером Юлия и Мондезир в коляске с двумя люльками вывезли детей прогуляться по морозу. Там к ним присоединилась мама Ефременковой, которая на самом деле является ее бабушкой. И у нее возникла собственная версия по поводу того, что случилось с настроением и со сном близнецов.

«Мама предположила, что может быть малышей сглазили - на всякий случай завтра заедем в церковь за святой водой», - рассказала Юлия своим подписчикам.

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