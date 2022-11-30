«Ты уже такой взрослый стал»: Расторгуев поздравил своего сына с 45-летием

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев. Фото: соцсети

Подписчики удивлены. Ведь если сыну 45, то сколько сейчас самому лидеру группы «Любэ»?

Певец и музыкант Николай Расторгуев во вторник, 29 ноября, поздравил с днем рождения своего старшего сына Павла и опубликовал фото, снятое за праздничным столом.

«Сегодня у моего старшего юбилей - 45! Поздравляю тебя, сын! Пашка, ты уже такой взрослый стал…» - написал артист.

Павел Расторгуев - ребенок лидера группы «Любэ» от первого брака. Он культуролог по образованию, женат, в 2005 году сын подарил Николаю Вячеславовичу внучку, которую зовут Соня.

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Павел Расторгуев отпраздновал 45-летие

Поклонники певца присоединились к поздравлениям в адрес Павла, вот только многие удивились тому, что у артиста есть настолько взрослый сын.

«Вашему сыну 45? А Вам тогда сколько? Вы выглядите молодо», - отметила в комментариях одна из подписчиц.

На самом деле все очень просто, ведь женился артист по нынешним меркам очень рано. Ему было 19 лет. А уже через год он стал отцом.

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