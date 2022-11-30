«Ты уже такой взрослый стал»: Расторгуев поздравил своего сына с 45-летием

Певец и музыкант Николай Расторгуев во вторник, 29 ноября, поздравил с днем рождения своего старшего сына Павла и опубликовал фото, снятое за праздничным столом.
«Сегодня у моего старшего юбилей - 45! Поздравляю тебя, сын! Пашка, ты уже такой взрослый стал…» - написал артист.
Павел Расторгуев - ребенок лидера группы «Любэ» от первого брака. Он культуролог по образованию, женат, в 2005 году сын подарил Николаю Вячеславовичу внучку, которую зовут Соня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль
Павел Расторгуев отпраздновал 45-летие
Поклонники певца присоединились к поздравлениям в адрес Павла, вот только многие удивились тому, что у артиста есть настолько взрослый сын.
«Вашему сыну 45? А Вам тогда сколько? Вы выглядите молодо», - отметила в комментариях одна из подписчиц.
На самом деле все очень просто, ведь женился артист по нынешним меркам очень рано. Ему было 19 лет. А уже через год он стал отцом.