«Ты уже такой взрослый стал»: Расторгуев поздравил своего сына с 45-летием

Певец и музыкант Николай Расторгуев во вторник, 29 ноября, поздравил с днем рождения своего старшего сына Павла и опубликовал фото, снятое за праздничным столом.

«Сегодня у моего старшего юбилей - 45! Поздравляю тебя, сын! Пашка, ты уже такой взрослый стал…» - написал артист.

Павел Расторгуев - ребенок лидера группы «Любэ» от первого брака. Он культуролог по образованию, женат, в 2005 году сын подарил Николаю Вячеславовичу внучку, которую зовут Соня.

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