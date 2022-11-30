Голливуд отдыхает: супруга Александра Цекало вывела на прогулку свои «буфера»

Актриса и художница Дарина Эрвин 29 ноября в очередной раз показалась перед своими подписчиками во всей красе. 31-летняя красотка, которая живет в Лос-Анджелесе, вышла на прогулку в светлых льняных штанах и рубашке в тон.

Под рубашкой, расстегнутой и завязанной узлом на талии, была видна грудь звезды, лишь слегка прикрытая спортивным топом откровенного фасона.

Эрвин, которая в 2019 году вышла замуж за продюсера Александра Цекало, часто эпатирует публику откровенными нарядами. Неделю назад, к примеру, она опубликовала фото, где позирует на кровати в шерстяных трусах.

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