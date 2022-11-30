Как две капли воды: Кети Топурия поделилась редким фото со своей моложавой мамой

Примечательно, что Топурия все чаще показывает кадры с детьми. Пока она продолжает скрывать лицо сына. Еще реже певица показывает своих родных. Однако в День матери она все же показала свою родительницу Наталью. Мама артистки приезжает в гости и любят нянчится с внуками. Кети нашла фото, где ее родительница нянчит внучку.

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