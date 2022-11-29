Лиф с разрезом для упругих «мячиков»: Севастьянова блеснула изящными изгибами фигуры в бассейне

Каролина Севастьянова смогла построить карьеру художественной гимнастки. Она завоевала множество наград. Спортсменка смогла заполучить олимпийское золото. Она давно ушла из спорта и теперь наслаждается жизнью. Длинноногая брюнетка часто путешествует и любит облачаться в женственные наряды.
Недавно Каролина снова приехала в Монако. Она только рассталась с бойфрендом после пяти лет отношений. Теперь гимнастка все чаще предстает в откровенных нарядах на публике. Она также без стеснения позирует в бикини.
На этот раз Севастьянова отдохнула в комплексе с бассейном. Она в белом купальнике села на бортик. окунув ножки в воду. При этом спортсменка изогнулась, блесну грудью в лифе с вырезом в виде сердца.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие также осыпали ее комплиментами. «Какая русалочка», «Это завораживающий вид», «Ого, какие изгибы», «Просто идеальная», «А вы точно настоящая?», «Для груди окошко? Эффектно», «Ну прям точеная вся такая», «Грудь тугая», — стали писать пользователи Сети.