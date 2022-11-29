Лиф с разрезом для упругих «мячиков»: Севастьянова блеснула изящными изгибами фигуры в бассейне

Недавно Каролина снова приехала в Монако. Она только рассталась с бойфрендом после пяти лет отношений. Теперь гимнастка все чаще предстает в откровенных нарядах на публике. Она также без стеснения позирует в бикини.

На этот раз Севастьянова отдохнула в комплексе с бассейном. Она в белом купальнике села на бортик. окунув ножки в воду. При этом спортсменка изогнулась, блесну грудью в лифе с вырезом в виде сердца.

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