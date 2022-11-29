Вера Брежнева впервые за долгое время поделилась новым фото: без макияжа и фильтров

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Ей удалось построить успешную сольную карьеру. Певица уже много лет выступает в России и успела обзавестись роскошным домом. Однако в этом году она вместе с мужем Константином Меладзе уехала в Италию. Долгое время звезда предпочитала не выходить на связь.
Недавно Вера снова стала появляться на публике. Она прилетела в Берлин, где готовится к концерту. Певица иногда делится кадрами из звукозаписывающей студии. Она предстает в повседневных нарядах. Хотя ранее на сцене блистала в роскошных платьях и смелых бра.
А вот 29 ноября Брежнева поделилась своим селфи. Она предстала без макияжа и с распущенными волосами. Благодаря голубому джемперу артистка подчеркнула цвет глаз.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Вера стала выглядеть иначе. Многие посчитали, что 40-летняя певица немного опухла. «Да, уже не та», «Красотка, но очень уставшая», «40 лет на лицо», «Одутловатость такая», «Глаза выделяются», «Совсем не тот ангел, что раньше», «Очень печальное зрелище», — стали писать пользователи Сети.