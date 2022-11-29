Вера Брежнева впервые за долгое время поделилась новым фото: без макияжа и фильтров

Вера Брежнева

Веры Брежнева. Фото: Global Look Press

Певица готовится к гастролям по Европе. Она решила сделать селфи, которое привлекло внимание пользователей Сети.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Ей удалось построить успешную сольную карьеру. Певица уже много лет выступает в России и успела обзавестись роскошным домом. Однако в этом году она вместе с мужем Константином Меладзе уехала в Италию. Долгое время звезда предпочитала не выходить на связь. 

Недавно Вера снова стала появляться на публике. Она прилетела в Берлин, где готовится к концерту. Певица иногда делится кадрами из звукозаписывающей студии. Она предстает в повседневных нарядах. Хотя ранее на сцене блистала в роскошных платьях и смелых бра.

А вот 29 ноября Брежнева поделилась своим селфи. Она предстала без макияжа и с распущенными волосами. Благодаря голубому джемперу артистка подчеркнула цвет глаз. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

Поклонники отметили, что Вера стала выглядеть иначе. Многие посчитали, что 40-летняя певица немного опухла. «Да, уже не та», «Красотка, но очень уставшая», «40 лет на лицо», «Одутловатость такая», «Глаза выделяются», «Совсем не тот ангел, что раньше», «Очень печальное зрелище», — стали писать пользователи Сети.

Читайте также