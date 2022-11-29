Вера Брежнева впервые за долгое время поделилась новым фото: без макияжа и фильтров

Недавно Вера снова стала появляться на публике. Она прилетела в Берлин, где готовится к концерту. Певица иногда делится кадрами из звукозаписывающей студии. Она предстает в повседневных нарядах. Хотя ранее на сцене блистала в роскошных платьях и смелых бра.

А вот 29 ноября Брежнева поделилась своим селфи. Она предстала без макияжа и с распущенными волосами. Благодаря голубому джемперу артистка подчеркнула цвет глаз.

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