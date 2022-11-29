Показала все, что нельзя: загорелая Подольская станцевала стриптиз для Преснякова, но видел не только он

Певица Наталья Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков сейчас живут в разлуке. Вокалистка с детьми отдыхает в Арабских Эмиратах, а супруг остался в Москве из-за болезни.

Наталья Подольская старается изо всех сил, чтобы Владимир Пресняков не заскучал в одиночестве. Даже на расстоянии она умудряется веселить и вдохновлять мужа.

Для Владимира Преснякова Наталья Подольская записала красивый танец в собственном исполнении. Правда, запись с приватным танцем она отправила не лично мужу, а разместила в микроблоге. Видеть красавицу-певицу, танцующую стриптиз в платье-комбинации с открытой спиной, могут все желающие.