Показала все, что нельзя: загорелая Подольская станцевала стриптиз для Преснякова, но видел не только он

Певица Наталья Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков сейчас живут в разлуке. Вокалистка с детьми отдыхает в Арабских Эмиратах, а супруг остался в Москве из-за болезни.
Наталья Подольская старается изо всех сил, чтобы Владимир Пресняков не заскучал в одиночестве. Даже на расстоянии она умудряется веселить и вдохновлять мужа.
Для Владимира Преснякова Наталья Подольская записала красивый танец в собственном исполнении. Правда, запись с приватным танцем она отправила не лично мужу, а разместила в микроблоге. Видеть красавицу-певицу, танцующую стриптиз в платье-комбинации с открытой спиной, могут все желающие.
Наталья Подольская двигается так, чтобы были видны все изгибы ее загорелого под солнцем Абу-Даби тела.
«Этот танец я посвящаю своему любимому, Владимиру Преснякову, с которым вот уже 17 лет я чувствую себя абсолютно счастливой, любимой и свободной. Ведь любовь — это гармония», — написала под видео Наталья Подольская.
«Любимая, следующий эротический танец с меня», — отозвался Владимир Пресняков.