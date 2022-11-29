Какое бесстыдство! Пынзарь облачилась в трусики на лямках и сама себя погладила «там» – не сдержалась

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь обладает красивой фигурой и обожает ее демонстрировать.
Подписчики Дарьи Пынзарь уже привыкли к тому, что в ее микроблоге часто появляются снимки в откровенных нарядах, купальниках и бикини. Но на этот раз блондинка превзошла даже самые смелые ожидания поклонников.
Дарья Пынзарь предстала в купальнике, который больше напоминает трусики на лямках. Дарья Пынзарь пококетничала перед камерой. В кадре ее рука скользнула по самому интимному месту. Поклонники назвали увиденное бесстыдством, признавшись, что шокированы дерзостью матери двух мальчиков.
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Дарья Пынзарь в трусиках на лямках. Фото: соцсети
«Вы очень красивая и шикарная женщина, но я бы вам советовала уменьшить грудь. Вы миниатюрная, и эти две дыни вам не идут. Вы отлично смотрелись на моей памяти и без нее», «А муж как? Нормально реагирует на это? А дальше что? Продавать твое тело будет, или в аренду сдавать туркам? Я в шоке», «Это трусы на лямках?», «Фигура - огонь. Но маме двух детей выставлять такие фото, как-то стремно», - высказались в Сети.