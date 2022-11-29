Какое бесстыдство! Пынзарь облачилась в трусики на лямках и сама себя погладила «там» – не сдержалась

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь обладает красивой фигурой и обожает ее демонстрировать.

Подписчики Дарьи Пынзарь уже привыкли к тому, что в ее микроблоге часто появляются снимки в откровенных нарядах, купальниках и бикини. Но на этот раз блондинка превзошла даже самые смелые ожидания поклонников.

Дарья Пынзарь предстала в купальнике, который больше напоминает трусики на лямках. Дарья Пынзарь пококетничала перед камерой. В кадре ее рука скользнула по самому интимному месту. Поклонники назвали увиденное бесстыдством, признавшись, что шокированы дерзостью матери двух мальчиков.

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