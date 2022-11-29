Регина Тодоренко в мини-платье задрала ногу выше головы, сверкнув бельем: показала интимное

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже много лет строит карьеру на ТВ. Ей удалось завоевать любовь публики. В последнее время она все чаще оказывается в кресле члена жюри, как в шоу «Маска». А этой осенью артистка вернулась в «Ледниковый период». И это принтом, что четыре месяца назад звезда родила второго сына.
Примечательно, что Тодоренко старается рушить все стереотипы о мамах. Она без стеснения выступает на льду в смелых нарядах. А на днях телеведущая появилась на премии в платье-бюстье и черных колготках, за что ее подвергли критике. Однако артистка призналась, что уже похудела. А 29 ноября она похвасталась, что еще и блистала на паркете.
На видео жена влада Топалова танцует страстный танец. Она в черном мини-платье с легкостью спускалась в шпагат, а потом вставала и задирала ногу выше головы, сверкая бельем.
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На этот раз Тодоренко получила массу комплиментов. Многие не подозревали, что у нее такая растяжка. «Ого, вот это размах», «И сразу светанула трусами», «Регина, вы вызываете неприятные чувства. особенно демонстрируя интимное», «Эффектный хамах ноги», «И все поняли, чем покорен Топалов», — стали писать пользователи Сети.