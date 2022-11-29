Регина Тодоренко в мини-платье задрала ногу выше головы, сверкнув бельем: показала интимное

Примечательно, что Тодоренко старается рушить все стереотипы о мамах. Она без стеснения выступает на льду в смелых нарядах. А на днях телеведущая появилась на премии в платье-бюстье и черных колготках, за что ее подвергли критике. Однако артистка призналась, что уже похудела. А 29 ноября она похвасталась, что еще и блистала на паркете.

На видео жена влада Топалова танцует страстный танец. Она в черном мини-платье с легкостью спускалась в шпагат, а потом вставала и задирала ногу выше головы, сверкая бельем.

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