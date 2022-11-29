Дразнит Преснякова, который не с ней? Подольская кокетливо обнажила ножки, представ в мини-платье цвета шоколада

Наталья Подольская и Владимир Пресняков эти дни проводят не вместе. Певица Наталья Подольская вместе с сыновьями Темой и Ваней находится на отдыхе в Абу-Даби. Пока красавица-жена с детьми греются под жарким солнцем Арабских Эмиратов, Владимир Пресняков мерзнет в Москве - он приболел.
Наталья Подольская, вероятно, старается вдохновить мужа и заодно подразнить его. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в открытом наряде.
Подольская облачилась в коротенькое платье-комбинацию цвета молочного шоколада, выставив напоказ стройные ножки.
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Вместе с Натальей Подольской запечатлены ее сыновья. Младшего Ваню певица держит на руках, а старшего, Артемия, обнимает.
«Наше с Владимиром Пресняковым богатство. Две штуки», - подписала кадр Подольская.
Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети
Поклонники умилились снимку и заявили, что звездной паре очень нужна дочка.
«Не надо точки в этом вопросе, пусть будет многоточие... ждем дочки от вашей чудесной семьи», «Пусть у этого богатства будет продолжение», «Пора за дочкой», «Еще одного богатства не хватает – девочки», «Чудесные», - высказались в Сети.