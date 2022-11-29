Дразнит Преснякова, который не с ней? Подольская кокетливо обнажила ножки, представ в мини-платье цвета шоколада

Наталья Подольская и Владимир Пресняков эти дни проводят не вместе. Певица Наталья Подольская вместе с сыновьями Темой и Ваней находится на отдыхе в Абу-Даби. Пока красавица-жена с детьми греются под жарким солнцем Арабских Эмиратов, Владимир Пресняков мерзнет в Москве - он приболел.

Наталья Подольская, вероятно, старается вдохновить мужа и заодно подразнить его. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в открытом наряде.

Подольская облачилась в коротенькое платье-комбинацию цвета молочного шоколада, выставив напоказ стройные ножки.

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