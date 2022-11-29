Агрессия и потеря памяти: Светличную отправили в психиатрическую больницу

Накануне СМИ сообщили, что Светлана Светличная оказалась в клинике. Позже выяснилось, что актрису отправили в психиатрическую больницу им. В. А. Гиляровского.

Родные оказались комментировать состояние звезды фильма «Бриллиантовая рука», однако источник в медицинском учреждении рассказал о нем 5-tv.ru.

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По информации издания, у Светличной выявили болезнь Альцгеймера. Симптомы выражаются провалами в памяти и бредовыми идеями. Актриса не может обсуживать себя самостоятельно.

Также Светлана Афанасьевна негативно относится к близким и страдает от паранойи, видя опасность в их действиях. Артистка считает, что ей 41 год, хотя в мае она отметила 82-летие.