Агрессия и потеря памяти: Светличную отправили в психиатрическую больницу

Накануне СМИ сообщили, что Светлана Светличная оказалась в клинике. Позже выяснилось, что актрису отправили в психиатрическую больницу им. В. А. Гиляровского.
Родные оказались комментировать состояние звезды фильма «Бриллиантовая рука», однако источник в медицинском учреждении рассказал о нем 5-tv.ru.
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По информации издания, у Светличной выявили болезнь Альцгеймера. Симптомы выражаются провалами в памяти и бредовыми идеями. Актриса не может обсуживать себя самостоятельно.
Также Светлана Афанасьевна негативно относится к близким и страдает от паранойи, видя опасность в их действиях. Артистка считает, что ей 41 год, хотя в мае она отметила 82-летие.
Сейчас Светличная находится в платном отделении под постоянным присмотром врачей. С ней поддерживает связь внучка.
В ближайшем будущем она будет заниматься лечебной гимнастикой, общаться с психологом, принимать нейропротекторы и сосудистый комплекс.