Руками прижала свои «пампушки»: Ани Лорак в белом платье с разрезом не скрыла пышные формы на морском побережье

Ани Лорак является одной из популярных исполнительниц. Она уже давно живет в России и растит дочку Софию. Однако певица также часто привозила наследницу на свою родину. В этом году она стала реже появляться на публику. Лишь осенью артистка приехала в Москву, но вскоре снова уехала. Уже около месяца звезда находится в Испании.
На этот раз Лорак предпочитает иногда делиться новостями. Она не скрывает, что работает над новыми треками. Певица также проводит время со своей подросшей дочкой. Но на этот раз она решила заинтриговать фанатов.
Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) выложила фото, на котором красуется на морском побережье в белом платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Наряд спадал с певицы. Она руками держалась за свои округлые формы.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какие мощные формы», «Аппетитные виды», «Ну что красота», «Вы олицетворение женственности», «Отвал башки», «Это так соблазнительно», «Платье вам не по размеру», «Ой, вы прям богиня», — стали писать подписчики.