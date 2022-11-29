Руками прижала свои «пампушки»: Ани Лорак в белом платье с разрезом не скрыла пышные формы на морском побережье

На этот раз Лорак предпочитает иногда делиться новостями. Она не скрывает, что работает над новыми треками. Певица также проводит время со своей подросшей дочкой. Но на этот раз она решила заинтриговать фанатов.

Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) выложила фото, на котором красуется на морском побережье в белом платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Наряд спадал с певицы. Она руками держалась за свои округлые формы.

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