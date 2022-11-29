«Близняшки вздыбились»: Рудова без лифчика едва прикрыла свои «кнопочки» эротичным кардиганом

Примечательно, что Рудова не боится выглядеть броско. Она всегда подчеркивает достоинства фигуры. На этот раз блондинка покрасовалась у себя дома в джинсах и укороченном кардигане без пуговиц. Она отказалась от лифчика, оголив свои упругие полушария. Наталья стала хвастаться плоским животом и изящными изгибами груди.

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