«Близняшки вздыбились»: Рудова без лифчика едва прикрыла свои «кнопочки» эротичным кардиганом

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в России. В ее копилке десятки ролей. Она не скрывает, что режиссеры часто ей предлагают играть роковых красавиц. Блондинка уже устала от однотипных ролей. Однако в обычной жизни она носит женственные наряды, красуется в бикини, занимается спортом, поэтому часто купается в мужском внимании.
Примечательно, что Рудова не боится выглядеть броско. Она всегда подчеркивает достоинства фигуры. На этот раз блондинка покрасовалась у себя дома в джинсах и укороченном кардигане без пуговиц. Она отказалась от лифчика, оголив свои упругие полушария. Наталья стала хвастаться плоским животом и изящными изгибами груди.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие были ошарашены ее спортивной фигуркой. «Ого, какая вы эффектная», «Грудь у вас роскошная», «Близняшки вздыбились», «Это очень эротично», «Ну просто бесподобные формы», «Животик такой женственный», «Как меняется вид, когда просто нет лифчика», — стали писать подписчики.