Шапка больше малыша: Ефременкова из «Дома-2» нарядила сыновей-близнецов в головные уборы с огромными помпонами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, ставшая мамой близнецов, сознательно отказалась от няни. Юлия Ефременкова объясняла, что не готова доверить своих детей чужому человеку.
Так что, все заботы, связанные с двумя грудничками, Юлия Ефременкова и отец мальчиков Мондезир взяли на себя.
В микроблоге Юлия Ефременкова часто показывает, как проходят их будни с младенцами.
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На этот раз Юлия Ефременкова показала, как одевает одного из сыновей для выхода на улицу. Все происходит в поликлинике, Ефременкова и Мондезир с детьми сейчас проходят медицинские осмотры, положенные малышам.
Юлия Ефременкова одевает грудничку огромную черную шапку с помпоном.
«Ну все, гномик все. Ты такой маленький, шапка такая большая. Хорошая, но большая. Все, едем к крестному. Нарядились», — приговаривает Ефременкова, одевая сына, а затем передает его папе.