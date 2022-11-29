Шапка больше малыша: Ефременкова из «Дома-2» нарядила сыновей-близнецов в головные уборы с огромными помпонами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, ставшая мамой близнецов, сознательно отказалась от няни. Юлия Ефременкова объясняла, что не готова доверить своих детей чужому человеку.

Так что, все заботы, связанные с двумя грудничками, Юлия Ефременкова и отец мальчиков Мондезир взяли на себя.

В микроблоге Юлия Ефременкова часто показывает, как проходят их будни с младенцами.

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