«Не сказал слов, за которые его надо осуждать»: у Валерия Меладзе нашелся влиятельный заступник

Генеральный директор РМГ Владимир Киселев высказался в поддержку изгнанного с экранов ТВ и радиостанций музыканта Валерия Меладзе.

По мнению Владимира Киселева, исполнитель не сделал ничего такого, за что его стоило бы так сурово наказывать.

Владимир Киселев заявил, что Меладзе, как и Алла Пугачева, не особенно пропал. Песни этих вокалистов перестали звучать на радиоволнах по одной простой причине — отсутствия новых хитов.

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