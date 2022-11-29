«Не сказал слов, за которые его надо осуждать»: у Валерия Меладзе нашелся влиятельный заступник

Генеральный директор РМГ Владимир Киселев высказался в поддержку изгнанного с экранов ТВ и радиостанций музыканта Валерия Меладзе.
По мнению Владимира Киселева, исполнитель не сделал ничего такого, за что его стоило бы так сурово наказывать.
Владимир Киселев заявил, что Меладзе, как и Алла Пугачева, не особенно пропал. Песни этих вокалистов перестали звучать на радиоволнах по одной простой причине — отсутствия новых хитов.
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Владимир Киселев. Фото: Global Look Press
«Меладзе, насколько я знаю, — не совсем корректно с его высказываниями обошлись. Я убежден, что именно Валера Меладзе не сказал никаких слов, за которые надо его осуждать. У него прямого отторжения от России не было», — отметил Владимир Киселев.
По материалам kommersant.ru.