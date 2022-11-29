Стало известно, почему на самом деле на «Русском радио» отказались от Аллы Пугачевой

Песни певицы Аллы Пугачевой с некоторого момента перестали появляться на волнах радиостанций, входящих в холдинг РМГ. Это — «Русское радио», «Хит FM» и другие.
Общественность связала это обстоятельство с позицией Аллы Пугачевой по поводу событий, происходящих в мире, и ее отъездом с семьей в Израиль.
Но, как выяснилось, причина отсутствия Примадонны в эфирах совершенно в другом. У нее нет новых песен.
Об этом в интервью заявил генеральный директор РМГ Владимир Киселев. Кроме Аллы Пугачевой, он высказался и о Валерии Меладзе.
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Владимир Киселев. Фото: Global Look Press
«Меладзе не особенно пропал, так же, кстати, как и Пугачева. Она у нас в целом не особенно тиражировалась: мы же не ретро-радио, а новых песен у нее не было. Меладзе, насколько я знаю, — не совсем корректно с его высказываниями обошлись. Я убежден, что именно Валера Меладзе не сказал никаких слов, за которые надо его осуждать. У него прямого отторжения от России не было», — высказался Владимир Киселев.
По материалам kommersant.ru.