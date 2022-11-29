Стало известно, почему на самом деле на «Русском радио» отказались от Аллы Пугачевой

Песни певицы Аллы Пугачевой с некоторого момента перестали появляться на волнах радиостанций, входящих в холдинг РМГ. Это — «Русское радио», «Хит FM» и другие.

Общественность связала это обстоятельство с позицией Аллы Пугачевой по поводу событий, происходящих в мире, и ее отъездом с семьей в Израиль.

Но, как выяснилось, причина отсутствия Примадонны в эфирах совершенно в другом. У нее нет новых песен.

Об этом в интервью заявил генеральный директор РМГ Владимир Киселев. Кроме Аллы Пугачевой, он высказался и о Валерии Меладзе.

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