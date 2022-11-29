«Фантазия закончилась»: Елена Воробей высказалась о своем отъезде в Израиль

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Напомним, информация об эмиграции Елены Воробей появилась на фоне интервью артистки одной из израильских радиостанций. В нем она дала понять, что ей очень нравится в Израиле по сравнению с промозглой Москвой. А также Елена Воробей сообщила, что здесь находится много прекрасных российских артистов - Алла Пугачева, Максим Виторган и другие. От прямого ответа на вопрос об эмиграции Елена Воробей ушла.

По материалам kp.ru.