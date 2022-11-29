Грудь прикрыла тряпицей: невестка Орбакайте приспустила брючки и блеснула своими прелестями на камеру

Алена Краснова уже давно стала частью звездной семьи. Она вышла замуж за Никиту Преснякова. Раньше блондинка была соседкой музыканта по даче. С нежностью он вспоминает о знакомстве с будущей избранницей. Теперь пара является одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако недавно Никита уехал в США без супруги.
Примечательно, что Краснова не сидит дома. Она часто оказывается на вечеринках. Невестка Орбакайте также любит хвастаться обновками. Она является моделью, поэтому не перестает демонстрировать свои прелести.
На этот раз Алена покрасовалась в приспущенных брюках и белом топе-хомуте. Она подчеркнула свою изящную грудь. Жена Никиты оголила плоский живот.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Просто куколка», «Как изящно облегает тряпица грудь! Вы прям пятый элемент», «Мила Йовович в наши дни», «Животик плоский всем на зависть», «Красота такая! Муж оценил?», «Хороша», — стали писать подписчики.