«Не какой-то ремейк или пародия»: Воля и Утяшева предстали в образах Жени и Нади из «Иронии судьбы»

Заодно 43-летний комедиант ответил всем тем, кто, еще не посмотрел новый праздничный фильм, но уже раскритиковал его и осудил за издевательство над советской «Иронией судьбы».

«Он на самом деле лишь вдохновлен вечной классикой кинематографа и прекрасными персонажами. Вас ждет не какой-то «ремейк» или пародия, а комедийное попурри из отсылок к великим. В том числе к нашей современной культуре», — пояснил Воля, защищая «СамоИронию судьбы».

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Напомним, в этом проекте снялись Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Демис Карибидис, Клава Кока и другие звезды.