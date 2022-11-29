Просто до треска: Бузова в латексных брючках отклячила свое «хозяйство»

Ольга Бузова является одной из самых ярких персон в России. Она постоянно предстает на публике в дерзких образах. В 36 лет артистка не перестает выступать на публике и принимать участие в разных проектах. Она не перестает работать над фигурой. Однако блондинка зачастую подвергается критике в последнее время.
На этот раз Бузова согласилась прийти на шоу Иды Галич, которая проверяет знания звезд и школьников с 1 по 11 класс. Телеведущая в студии появилась в провокационном образе. Она предстала в латексном костюме с рубашкой и тугими брюками. Прозрачный корсет и шпильки дополняли образ. Артистка не раз выиграла у школьников, но в неловкую ситуацию ее поставило задание по физкультуре.
Ольга с трудом наклонилась и коснулась ладошками пола. При этом Галич следила, чтобы наряд звезды не треснул от такой нагрузки. Школьница тоже смогла повторить наклон вниз.
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Ольга Бузова. Фото: кадр из шоу Иды Галич
Многих Ольга поразила. Во время съемок она даже залезла на парту, которая прогнулась под ее весом. Телеведущая насмешила Галич. А вот в Сети артистку раскритиковали за наряд. Многие посчитали ее выбор неподобающим для съемок с детьми.
«Словно шла в клуб, а оказалась в школе», «Как можно было так одеться?», «Это было рискованно», «Странно задание! И наряд прям не для этого места», «Оля, опять вырядилась», «Все ждали треска», — стали писать подписчики.