Просто до треска: Бузова в латексных брючках отклячила свое «хозяйство»

На этот раз Бузова согласилась прийти на шоу Иды Галич, которая проверяет знания звезд и школьников с 1 по 11 класс. Телеведущая в студии появилась в провокационном образе. Она предстала в латексном костюме с рубашкой и тугими брюками. Прозрачный корсет и шпильки дополняли образ. Артистка не раз выиграла у школьников, но в неловкую ситуацию ее поставило задание по физкультуре.

Ольга с трудом наклонилась и коснулась ладошками пола. При этом Галич следила, чтобы наряд звезды не треснул от такой нагрузки. Школьница тоже смогла повторить наклон вниз.

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