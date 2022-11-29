«Звездочке 2 года»: Пингвинова из «Дома-2» нарядила дочку в черное платье с прозрачными рукавами и белые кроссовки

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Публикацию Ирина Пингвинова сопроводила кадрами, на которых предстала вместе с Миланой. Крошка, облаченная в модное черное платьице с прозрачными рукавами и белые кроссовки, задувает свечу на мини-тортике.