«Звездочке 2 года»: Пингвинова из «Дома-2» нарядила дочку в черное платье с прозрачными рукавами и белые кроссовки

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова после окончательного разрыва со своим избранником Димой Чайковым одна растит их общую дочку Милану.
29 ноября малышке исполнилось два года. Ирина Пингвинова в микроблоге тепло поздравила дочку с днем рождения, пообещав, что всегда будет рядом с ней.
«Звездочке 2 года. Когда она родилась, я все время разглядывала ее взгляд, мне казался он таким осознанным, и неспроста — она растет очень смышленой девочкой, понимающей и с доброй душой. Она очень справедливая, и пусть, моя доченька, ты будешь всегда счастлива, пусть тебя окружают добрые и хорошие люди, крепкого здоровья. Обо всем остальном я позабочусь, и ты это знаешь, мое сердце и душа», — написала Ирина Пингвинова.
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Публикацию Ирина Пингвинова сопроводила кадрами, на которых предстала вместе с Миланой. Крошка, облаченная в модное черное платьице с прозрачными рукавами и белые кроссовки, задувает свечу на мини-тортике.
Дочери Иры Пингвиновой исполнилось два года. Фото: скрин соцсети
Поклонники Ириы Пингвиновой поспешили поздравить Милану с днем рождения, восхитившись тем, какой очаровательной крошкой она растет.