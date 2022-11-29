«Совсем зажрался»: оскандалившийся Меладзе взвинтил цены на билеты

Валерий Меладзе не стал поддерживать родную страну в сложное время, из-за чего столкнулся с жесткой критикой. За редкими исключениями, певец перестал выступать в России, однако решил не отказываться от концертов за границей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сейчас артист готовится к новогоднему шоу в Дубае. Правда, позволить себе посмотреть на кумира смогут далеко не все поклонники. Меладзе взвинтил цены на свои выступления.

По информации Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки», сейчас билеты на концерт вокалиста стоят от 127 до 170 тысяч рублей.