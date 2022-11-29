«Совсем зажрался»: оскандалившийся Меладзе взвинтил цены на билеты

Валерий Меладзе не стал поддерживать родную страну в сложное время, из-за чего столкнулся с жесткой критикой. За редкими исключениями, певец перестал выступать в России, однако решил не отказываться от концертов за границей.
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Сейчас артист готовится к новогоднему шоу в Дубае. Правда, позволить себе посмотреть на кумира смогут далеко не все поклонники. Меладзе взвинтил цены на свои выступления.
По информации Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки», сейчас билеты на концерт вокалиста стоят от 127 до 170 тысяч рублей.
Многих пользователей Сети возмутили расценки звезды.
«Совсем зажрался»; «Большинство поклонников никогда не смогут позволить себе купить такие билеты. Грош цена такому творчеству»; «Стыдно, должно быть, такие цены ставить. Простые люди за год столько не заработают», — написали они.