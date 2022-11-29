Обнимает, целует, на руках поднимает: Андрей Малахов запечатлелся с детьми Филиппа Киркорова на ГУМ-катке

Накануне, 28 ноября, в Москве на Красной площади начал работать ГУМ-каток. Торжественную церемонию открытия главного катка страны посетили знаменитости со своими детьми.

В их числе был и поп-король Филипп Киркоров с наследниками — дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином.

Дети Филиппа Киркорова здесь же встретились со своим крестным — телеведущим Андреем Малаховым. Радости всех троих не было предела.

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