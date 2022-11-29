«Спелый налив»: Зепюр Брутян в развратном купальнике выставила напоказ мокрое декольте (горячие фото)

На этот раз Прилучный стал чаще выходить в свет. Он постоянно появляется на публике с новой женой. Примечательно, что актер недавно увез возлюбленную в Дубай. Они наслаждаются вторым медовым месяцем. Поклонники привыкли, что с первой женой, Агатой Муцениеце, актер был порой строг и казалось, что поэтому особо откровенные наряды она не носила.

А вот Брутян порой подчеркивает свои прелести. На этот раз она покрасовалась в черном купальнике. Актриса искупалась в бассейне. Она блеснула своей упругой грудью в лифе-шторке от купальника.

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