«Спелый налив»: Зепюр Брутян в развратном купальнике выставила напоказ мокрое декольте (горячие фото)

Павел Прилучный прославился благодаря ярким ролям в кино. В этом году вышел новый сезон сериала «Мажор», а также еще несколько проектов с участием актера. Но сам он рад не только новым работам, но и большим переменам в личной жизни. Артист сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Спустя два года после развода он смог обрести свое счастье.
На этот раз Прилучный стал чаще выходить в свет. Он постоянно появляется на публике с новой женой. Примечательно, что актер недавно увез возлюбленную в Дубай. Они наслаждаются вторым медовым месяцем. Поклонники привыкли, что с первой женой, Агатой Муцениеце, актер был порой строг и казалось, что поэтому особо откровенные наряды она не носила.
А вот Брутян порой подчеркивает свои прелести. На этот раз она покрасовалась в черном купальнике. Актриса искупалась в бассейне. Она блеснула своей упругой грудью в лифе-шторке от купальника.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Зепюр. Многие отметили, что у нее эффектная внешность.
«Ох, очень горячо», «Какая вы дерзкая штучка», «Все богатства на виду», «Красота такая», «А Паша разрешил?», «Декольте манящее», «Шикарные виды у вас», «Спелый налив», — стали писать пользователи Сети.