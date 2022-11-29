«Я купила дом»: Настасья Самбурская рассказала о переезде в шикарный особняк

29 ноября актриса Настасья Самбурская удивила своих поклонников внезапной новостью. 35-летняя брюнетка сообщила в социальных сетях, что купила себе дом. Да не простой, а шикарный!

«Я вам не рассказывала, но у меня произошло событие очень важное – я купила дом. И я наконец в него переезжаю, – поделилась звезда сериалов. – Извините, я волнуюсь, потому что это такая серьезная покупка…»

Настасья провела небольшую экскурсию по своим новым хоромам, и фанаты увидели, что это шикарный особняк, который не по карману большинству российских актрис. Лепнина, обилие картин, дорогие шторы и покрывала, гардеробная мечты, зеркала в позолоченных рамах и как финал – туалет с развешенными на стенах театральными масками.