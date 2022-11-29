«Очень изменилась»: Саша Черно из «Дома-2» показала, какой пухляшкой была до похудения — не узнать

Участница «Дома-2» Саша Черно за год похудела со ста семидесяти килограммов до ста. Сейчас она стройна, как никогда.

А чтобы поклонники могли почувствовать разницу, Саша Черно время от времени напоминает, как она выглядела, когда была почти в половину тяжелее, чем сейчас.

В телеграм-канале Саша Черно периодически размещает архивные кадры. На этот раз она показала фото времен своего участия в проекте «Остров любви». Саша Черно предстала на Сейшелах в мини-платье винного оттенка.

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