«Посмотрела бы на этих злобливых баб! Я могу себе позволить все»: Волочкова припечатала хейтеров

Анастасия Волочкова частенько сталкивается с критикой. На этот раз пользователи Сети разнесли обувь балерины — ботильоны на высоких каблуках и танкетках.
Экс-прима Большого театра не стала отмалчиваться и ответила хейтерам.
«Как прочитала количество и качество комментариев. Боже, люди, вы что все как подорванные? Прикопались к моим башмакам. Мне так приятно, что мои башмачки вызывают больше внимания чем все события, происходящие сегодня в мире», — высказалась звезда.
Анастасия заверила, что ей удобно ходить в такой обуви настолько, что она купила себе эти ботильоны сразу в четырех оттенках: нежно-розовом, молочном, черном и нюдовом.
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Всем злопыхателям балерина посоветовала сначала примерить пуанты, а затем высмеивать ее наряды. Что касается обсуждений, Волочкова намекнула, что в ее гардеробе есть куда более эффектные вещи и аксессуары.
«Если что, в кольце многокаратный аметист. Когда обсудим? Вот я посмотрела бы на этих злобливых баб, когда они хотя бы примерили пуанты! Мне удобно в таких кэблах, я в них и буду ходить. Зато я могу себе позволить все, что я хочу», — подытожила артистка.
Фото: соцсети