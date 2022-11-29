«Посмотрела бы на этих злобливых баб! Я могу себе позволить все»: Волочкова припечатала хейтеров

Всем злопыхателям балерина посоветовала сначала примерить пуанты, а затем высмеивать ее наряды. Что касается обсуждений, Волочкова намекнула, что в ее гардеробе есть куда более эффектные вещи и аксессуары.

«Если что, в кольце многокаратный аметист. Когда обсудим? Вот я посмотрела бы на этих злобливых баб, когда они хотя бы примерили пуанты! Мне удобно в таких кэблах, я в них и буду ходить. Зато я могу себе позволить все, что я хочу», — подытожила артистка.