Дети Адама Сэндлера написали за него благодарственную речь для кинопремии

28 ноября американский комедиант Адам Сэндлер получил награду на церемонии Gotham Awards 2022 в Нью-Йорке и по традиции произнес благодарственную речь. Правда, 56-летний актер ее заранее не готовил и признался, что ответные слова ему на бумажке написали его дочери.

Впрочем, артист не постеснялся и зачитал заготовку своих детей перед высокими гостями кинопремии. Как будто ему впервой троллить весь цвет Голливуда своими сальными шуточками…

«Дорогие хорошо одетые высокопоставленные лица, высокообразованные хипстеры и их сопровождающие на премии The Gotham Awards, спасибо за то, что подарили нашему папе, мистеру Адаму Сэндлеру, эту престижную, самую лучшую награду», — обратился актер к гостям от лица своих дочерей. «Для него очень важно видеть, что большинство наград на его полке с трофеями имеют форму ведерка для попкорна, дирижаблей или поддельных мини-«Оскаров» с надписью «Отец года», которые он с грустью покупает сам, бродя в тумане жалости к себе по главным магазинам Таймс-сквера». «В последний раз, когда папа застукал нас за смехом над трилогией «Знакомство с родителями», он сразу же убежал в комнату, которую называет «комнатой для криков», а мы просто называем ее душевой, и выкрикнул фразу: «Только Сэндлер заставляет людей смеяться! В топку любых других комиков!»

Также в этой веселой речи дочери актера отметили, что папа не взял их с собой на церемонию, потому что тогда они достали бы его вопросами: «А где Тимоти Шаламе?»

А еще там несколько раз в уничижительной форме упоминался главный конкурент Сэндлера — Бен Стиллер.