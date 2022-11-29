Нарядила в костюмчик с шапочкой и уложила на колени: Ефременкова из «Дома-2» покормила близнецов на камеру

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сейчас занята воспитанием двоих сыновей-близнецов.

Груднички доставляют немало хлопот своим родителям, малыши беспокойные, плохо спят ночью. В микроблоге Юлия Ефременкова пожаловалась на очередную бессонную ночь.

«Сегодня я опять сонная муха, так как малыши плохо спали, и по очереди приходилось давать им грудь. Только так они успокаивались. Эх, жалко папа в этом вопросе помочь не может», — рассказала Юлия Ефременкова в микроблоге.