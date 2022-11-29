«Трещат по швам»: 51-летняя Нетребко в узких шортах блеснула постройневшими ножками на коне

Не так давно Анна отправилась в Аргентину. Она дает концерты вместе с Юсифом Эйвазовым. Певица свободное время посвящает прогулкам. Она накануне в алом платье приехала на лужайку, где устроила фотосессию с собаками.

А потом Нетребко устроила конную прогулку. На этот раз она предстала в футболке и джинсовых шортах с разрезами. Певица забралась на коня, блеснув постройневшими ножками.

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