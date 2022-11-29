«Трещат по швам»: 51-летняя Нетребко в узких шортах блеснула постройневшими ножками на коне

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Оперная дива восхитила поклонников тем, как выглядит. Она щегольнула в молодежном наряде.

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру на сцене. Она прославилась на всю страну. Примечательно, что артистка уже объездила множество стран. Она не скрывает, что любит выступать на сцене и выглядеть броско. Оперная дива собрала целую коллекцию костюмов, обуви и аксессуаров. Каждый раз она предстает в новых образах. 

Не так давно Анна отправилась в Аргентину. Она дает концерты вместе с Юсифом Эйвазовым. Певица свободное время посвящает прогулкам. Она накануне в алом платье приехала на лужайку, где устроила фотосессию с собаками. 

А потом Нетребко устроила конную прогулку. На этот раз она предстала в футболке и джинсовых шортах с разрезами. Певица забралась на коня, блеснув постройневшими ножками. 

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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

51-летняя артистка сразила поклонников. Многие отметили, что оперная дива преобразилась. Анну осыпали комплиментами. «Какая у вас изящная щиколотка», «Просто красотка», «Так эффектно», «Шикарные ножки», «Только хорошеет», «Шортики трещат по швам», «Ого, какая вы грациозная лань», — стали писать пользователи Сети.

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