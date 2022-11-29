В эфире «Дома-2» покажут через неделю: Козлов сделал предложение Опенченко под водой – это очень красиво

Красивое видео распространяется в социальных сетях. В официальной группе проекта «Дом-2» появился ролик - фрагмент эфира, который покажут на ТВ только через неделю.

На видео запечатлено, как Миша Козлов делает предложение своей избраннице Алене Опенченко. Миша пригласил Алену в океанариум. И вдруг под предлогом куда-то исчез. Алена осталась ждать возлюбленного, как вдруг увидела нереальную картину. Миша в подводном снаряжении подплыл к ней с той стороны, откуда обычно появляются рыбы и поднял плакат с вожделенной надписью: «Ты будешь моей женой?»

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