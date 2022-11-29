В эфире «Дома-2» покажут через неделю: Козлов сделал предложение Опенченко под водой – это очень красиво

Красивое видео распространяется в социальных сетях. В официальной группе проекта «Дом-2» появился ролик - фрагмент эфира, который покажут на ТВ только через неделю.
На видео запечатлено, как Миша Козлов делает предложение своей избраннице Алене Опенченко. Миша пригласил Алену в океанариум. И вдруг под предлогом куда-то исчез. Алена осталась ждать возлюбленного, как вдруг увидела нереальную картину. Миша в подводном снаряжении подплыл к ней с той стороны, откуда обычно появляются рыбы и поднял плакат с вожделенной надписью: «Ты будешь моей женой?»
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Алена Опенченко ответила согласием, а это значит, что на телестройке скоро будет свадьба. Правда, поклонники реалити-шоу отнеслись к предложению с долей скепсиса. Одни пишут, что оно очень красивое, другие - вынужденное.
«Вынудила, а куда им деваться, вышвырнут, если бы не сделал. Я смотрю, особо не хотел, так заставили», «От безысходности! Чтоб не выгнали! Время подходит, а за периметр не охота! Надо работать и обеспечивать себя!», «Блин, у меня мурашки, как красиво, молодец», - высказались в Сети.