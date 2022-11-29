«Что за жуткие копыта из 90-х»: поклонники разнесли стиль Волочковой

Анастасия Волочкова отправилась в небольшое путешествие в родной Санкт-Петербург. Экс-прима Большого театра решила навестить родителей, которые проживают в северной столице.
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Для поездки балерина выбрала голубые джинсы, короткую шубку и эффектные нежно-розовые ботильоны на высоких каблуках и платформе.
«Это будет невероятно насыщенный день. Самым сложным было не проспать поезд. По дороге на вокзал я в очередной раз поразилась, как люди каждое утро, пока я наслаждаюсь сном, по таким пробкам куда-то едут?» — поделилась Анастасия.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Пользователи Сети не оценили образ Волочковой.
«Можно я буду вашим стилистом? На это уже смотреть невозможно»; «Настя, где вы берете эти вещи? Что за жуткие копыта из 90-х? У вас же есть деньги, почему не одеться нормально»; «В таких ботах и с такими ногами вы до Питера быстрее поезда домчитесь», — высказались они.