«Что за жуткие копыта из 90-х»: поклонники разнесли стиль Волочковой

Пользователи Сети не оценили образ Волочковой.

«Можно я буду вашим стилистом? На это уже смотреть невозможно»; «Настя, где вы берете эти вещи? Что за жуткие копыта из 90-х? У вас же есть деньги, почему не одеться нормально»; «В таких ботах и с такими ногами вы до Питера быстрее поезда домчитесь», — высказались они.