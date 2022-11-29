Валя Карнавал бесстыже отклячила «хозяйство» на камеру: платье на пятой точке трещало по швам!

Валя Карнавал устроила фотосессию для социальных сетей, примерив эффектное розовое платье в облигон и серебристые сапожки на каблучке.

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Чтобы ее заднее «хозяйство» получилось особенно впечатляющим, Валя Карнавал пошла на хитрый шаг: чуть присела и оттопырила пятую точку назад. Так действительно она смотрелась очень мощно.

Любопытно, что фотографировал Валю Карнавал в этот момент друг блогерши, и это точно был не Саша Стоун. Интересно, что скажет жених знаменитости, когда увидит этот кадр?