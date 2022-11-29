«Я — госпожа и непростая! Мое имя Михримах»: Пелин Карахан стала рыженькой — копия Хюррем султан

Пелин Карахан не понаслышке знает, что такое жить в нужде. Актриса росла в простой семье. Всем необходимым их обеспечивала мама Нурал Кочигит. Поэтому сама Пелин всегда мечтала выйти замуж за человека, который сможет подарить ей чувство защищенности.

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Актриса вытянула счастливы билет, попав в сериал «Великолепный век». Она сыграла дочку султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан.