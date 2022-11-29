«Я — госпожа и непростая! Мое имя Михримах»: Пелин Карахан стала рыженькой — копия Хюррем султан

Пелин Карахан не понаслышке знает, что такое жить в нужде. Актриса росла в простой семье. Всем необходимым их обеспечивала мама Нурал Кочигит. Поэтому сама Пелин всегда мечтала выйти замуж за человека, который сможет подарить ей чувство защищенности.
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Актриса вытянула счастливы билет, попав в сериал «Великолепный век». Она сыграла дочку султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан.
Пелин Карахан посетила стилиста. Фото: личный архив
После съемок в «Великолепном веке» актриса успела побыть и шатенкой, и блондинкой. Пелин Карахан всегда не прочь сменить имидж. Так она стала рыженькой, дополнив сходство с Хюррем султан.
«Я — госпожа и не простая! Мое имя Михримах», — говорила с экрана Пелин.
Что же, поклонники свежий имидж актрисы оценили по достоинству, дав понять, что у нее появилось сходство с Хюррем султан. Интересно, покрасится ли Пелин в брюнетку или осветлит волосы до пепельного блонда.