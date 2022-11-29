Кудрявый шатен держит маму за ручку: Равшана Куркова подловила своего двухлетнего сына в бассейне на отдыхе

Теперь Равшана берет с собой наследника даже на съемки. Она признавалась, что мальчик очаровывает всех ее подруг. На этот раз актриса уехала с ним на Бали. Она наслаждается отдыхом вместе с малышом.

На новых фото Куркова засняла, как мальчик у бассейна держит ее за руку. Кудрявый Гаспар уже уверенно ходит и плещется в воде.

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