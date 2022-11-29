Кудрявый шатен держит маму за ручку: Равшана Куркова подловила своего двухлетнего сына в бассейне на отдыхе

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. А вот личную жизнь звезда сериала «А у нас во дворе» пока предпочитает скрывать. Она развелась с Артемом Ткаченко. А потом у артистки закрутился роман с бизнесменом Сергеем Амаряном, который она скрывала. В 2021 году звезда впервые показала сына Гаспара.
Теперь Равшана берет с собой наследника даже на съемки. Она признавалась, что мальчик очаровывает всех ее подруг. На этот раз актриса уехала с ним на Бали. Она наслаждается отдыхом вместе с малышом.
На новых фото Куркова засняла, как мальчик у бассейна держит ее за руку. Кудрявый Гаспар уже уверенно ходит и плещется в воде.
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Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что мальчик также в надувном кругу поплавал в водоеме с мамой. Артистка не скрывает его лицо. Многие поразились тому, как он похож на маму. При этом у него светлые волосы и глаза.
«Очаровательный пацан», «Что за сладость», «Эти кудри всех покорили», «Ваш маленький защитник», «Похож на маму», — стали писать подписчики.
Гаспар. Фото: соцсети звезды