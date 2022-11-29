Раскрыта причина смерти 37-летней звезды фильма «Инспектор Купер» Наталии Стешенко

Во вторник, 29 ноября, СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась актриса Театра Луны Наталия Стешенко. Ей было всего 37 лет.

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Оказалось, скорую помощь в квартиру артистки вызвали еще днем 28 ноября. К врачам обратились соседи Наталии, после того как к ним пришел ее десятилетний сын. Мальчик рассказал, что его мама сидела в кресле и внезапно потеряла сознание.

К сожалению, прибывший медики не смогли помочь женщине. По информации МК, у нее оторвался тромб. При этом раньше она на здоровье никогда не жаловалась.